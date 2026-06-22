É por isso que os fãs da Copa do Mundo não estão satisfeitos com a programação do próximo fim de semana

Para os fãs da Copa do Mundo, se aproxima um fim de semana de futebol nada favorável em termos de horários dos jogos. Embora nos últimos dias já tenha havido vários jogos noturnos, a programação do próximo fim de semana ficará ainda mais pesada para os telespectadores que desejam acompanhar todas as partidas.

A programação começa na noite de quinta-feira, 25 de junho, ainda em um horário relativamente conveniente. Às 22h, estão programados Curaçao x Costa do Marfim e Equador x Alemanha, após o que a noite já começa a todo vapor.

Na madrugada de quinta para sexta-feira, às 01h00, acontecem Japão x Suécia e Tunísia x Holanda. Três horas depois, às 04h00, também serão disputados Paraguai x Austrália e Turquia x Estados Unidos.

Na noite de sexta-feira, 26 de junho, os torcedores ainda poderão assistir, em horários normais, aos jogos Noruega x França e Senegal x Iraque, ambos com início às 21h. Depois disso, o foco volta a se deslocar para as horas noturnas.

Na madrugada de sexta para sábado, Cabo Verde x Arábia Saudita e Uruguai x Espanha serão disputados às 02h00. Em seguida, às 05h00, estão programados Egito x Irã e Nova Zelândia x Bélgica.

Para os telespectadores holandeses, o sábado será um dia particularmente frustrante. Durante o dia e à noite não haverá nenhum jogo da Copa do Mundo para assistir; só às 23h00 começam as partidas Croácia x Gana e Panamá x Inglaterra.

E a maratona noturna não para por aí. Na madrugada de sábado para domingo, às 01h30, acontecem Colômbia x Portugal e República Democrática do Congo x Uzbequistão, enquanto Argélia x Áustria e Jordânia x Argentina só começam às 04h00. Quem quiser acompanhar todas as partidas do fim de semana ao vivo terá que ajustar bastante seu ritmo de sono.

Calendário da Copa do Mundo:

Quinta-feira, 25 de junho

, às 22h: Curaçao x Costa

do Marfim; às 22h: Equador x Alemanha

Sexta-feira, 26 de junho

, 01h00: Japão x Suécia

01h00: Tunísia x Holanda

04h00: Paraguai x Austrália

04h00: Turquia x Estados Unidos

21h00: Noruega x França

21h00: Senegal x Iraque

Sábado, 27 de junho

, às 02h00: Cabo Verde x Arábia Saudita

02h00: Uruguai x Espanha

05h00: Egito x Irã

05h00: Nova Zelândia x Bélgica

23h00: Croácia x Gana

23h00: Panamá x Inglaterra

Domingo, 28 de junho

, às 01h30: Colômbia x Portugal

01h30: República Democrática do Congo x Uzbequistão

04h00: Argélia x Áustria

04h00: Jordânia x Argentina