É por isso que Arne Slot ainda não é técnico da seleção holandesa

A nomeação de um novo treinador da seleção holandesa parece precisar de mais tempo. Segundo o NRC, há uma diferença entre o que a KNVB oferece e o que Arne Slot busca.

Fontes ouvidas pelo jornal citado acima informam que o diretor de futebol de elite tem pronto um contrato até meados de 2030 para Slot. No entanto, o treinador sem clube prefere um vínculo até a Eurocopa de 2028.

Slot está em pauta desde a saída de Ronald Koeman após a fracassada Copa do Mundo. Apesar disso, as conversas com a KNVB ainda não levaram a um acordo definitivo.

A federação de futebol parece ter de se apressar. Afinal, a seleção holandesa enfrenta a Alemanha em 24 de setembro, pela Nations League, seleção que na semana passada nomeou Jürgen Klopp como novo treinador.

Parece que Slot está interessado no cargo de treinador da seleção holandesa. Recentemente, ficou claro que o Liverpool quer complementar o salário do holandês, caso ele realmente assuma na KNVB.

O Liverpool também tem interesse nisso, porque, segundo uma fonte do De Telegraaf, o clube ainda precisa pagar mais de dez milhões de euros a Slot. O técnico demitido agiu de forma correta após sua saída, o que faz com que o gigante inglês esteja disposto a ajudá-lo rumo ao cargo de treinador da seleção.