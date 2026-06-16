É oficial... O Real Madrid renova contrato com seu craque até 2027

O Real Madrid anunciou, nesta terça-feira, a renovação do contrato de um de seus principais jogadores por mais um ano.

O Real Madrid informou, em comunicado divulgado em seu site oficial: “O clube e Antonio Rüdiger chegaram a um acordo para prorrogar o contrato do jogador, que permanecerá no Real Madrid até 30 de junho de 2027”.

O contrato anterior de Antonio Rüdiger com o Real Madrid expirava em 30 de junho deste ano.

Vale lembrar que várias reportagens confirmaram que o Real Madrid fechou a contratação de Ibrahima Konaté, zagueiro do Liverpool, em uma transferência gratuita durante o atual verão, e que o clube está buscando contratar outro zagueiro na janela de transferências.

Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, escreveu em sua conta na rede social “X” que José Mourinho, técnico do Real Madrid, está por trás da renovação do contrato do zagueiro alemão pelo clube.