É oficial... O Real Madrid anuncia uma nova contratação

O Real Madrid anunciou, neste domingo, a contratação de um novo jogador durante a atual janela de transferências de verão.

O Real Madrid declarou, em comunicado publicado em seu site oficial: “O clube chegou a um acordo com o Inter de Milão sobre a transferência do jogador Denzel Dumfries para o time do Real Madrid”.

O comunicado do clube acrescentou: “O contrato de Dumfries com o nosso clube se estenderá pelas próximas quatro temporadas, até 30 de junho de 2030”.

Domfries se junta ao Real Madrid para compensar a saída do capitão Dani Carvajal, mas enfrentará forte concorrência de Trent Alexander-Arnold.

Relatos anteriores já haviam confirmado que José Mourinho, o novo técnico do Real Madrid, foi quem solicitou a contratação de Dumfries neste verão.

As notícias indicam que o Real Madrid pagou ao Inter de Milão 20 milhões de euros a título de cláusula de rescisão para garantir a contratação do lateral holandês.



