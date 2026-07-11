É oficial... O Manchester City arrebata a joia com que o Arsenal sonhava

O Manchester City anunciou, neste sábado, a contratação oficial do jovem ponta inglês Jeremy Monga, um dos maiores talentos em ascensão do futebol inglês, após uma acirrada disputa com o Arsenal pela sua contratação, dando continuidade ao reforço do elenco com os jogadores mais promissores em preparação para o futuro.

O jovem jogador da seleção inglesa, que completou 17 anos ontem, assinou com o Manchester City um contrato de cinco anos, permanecendo no clube até o verão de 2031.

Munga iniciou sua trajetória no futebol na base do Leicester City desde a categoria sub-9, onde chamou a atenção graças à sua grande velocidade, suas habilidades excepcionais de drible, sua força física e seu faro de gol — qualidades que abriram caminho para que ele avançasse rapidamente pelas diferentes categorias de base.

Graças ao seu notável desenvolvimento, ele se juntou à equipe sub-21 do Leicester City com apenas 15 anos, uma conquista que reflete a magnitude do seu talento.

Um talento que bateu os recordes de Bellingham

Aos 15 anos, 3 meses e 22 dias, Munga entrou para a história da Segunda Divisão da Premier League ao se tornar o jogador mais jovem a marcar um gol na competição, durante o confronto contra o Aston Villa em novembro de 2024.

Poucos meses depois, ele fez sua estreia na Premier League, ao entrar como reserva no segundo tempo da partida do Leicester City contra o Newcastle United, que terminou com a derrota de sua equipe por 3 a 0, em abril de 2025.

Com isso, tornou-se o segundo jogador mais jovem a disputar uma partida na história da Premier League, antes de disputar sete partidas com a camisa do Leicester City durante a temporada 2024-2025.

Munga continuou quebrando recordes na temporada seguinte (2025-2026), quando se tornou o jogador mais jovem a ser titular em uma partida oficial pelo Leicester City, após entrar como titular contra o Huddersfield Town na Copa da Liga Inglesa (Carabao Cup), em agosto de 2025.

E não parou por aí: poucos dias depois, tornou-se o artilheiro mais jovem da história da Primeira Divisão Inglesa (Championship), ao marcar um gol na derrota do Leicester City para o Preston por 2 a 1, com apenas 16 anos e 37 dias, quebrando o recorde que pertencia ao meio-campista inglês Jude Bellingham.

A escolha ideal

Munga expressou sua grande alegria por se juntar ao Manchester City, afirmando que a decisão foi clara para ele desde o primeiro momento.

Munga disse: “Quando soube do interesse do Manchester City, percebi imediatamente que essa era a escolha ideal para mim... Para qualquer jovem jogador de futebol, ingressar neste grande clube é um sonho que se torna realidade”.

E continuou: “O Manchester City foi o melhor clube da Inglaterra nos últimos dez anos e deu oportunidades reais a muitos jogadores da base, como Phil Foden e Nico O’Reilly, o que prova que o caminho para o time principal é claro e está aberto... É uma grande honra estar aqui, e estou muito feliz por começar essa jornada”.

Por sua vez, Hugo Viana, diretor de futebol do Manchester City, deu as boas-vindas ao jogador, afirmando que o clube conseguiu contratar um dos maiores talentos ingleses.

Viana disse: “Jeremy é um jogador excepcional e demonstrou grande potencial desde muito jovem. Nós o acompanhamos de perto durante sua passagem pelo Leicester City e estamos convencidos de que ele possui todos os requisitos necessários para continuar se desenvolvendo”.

E acrescentou: “Considerando que ele ainda tem apenas 17 anos, acreditamos que essa mudança representa o ambiente ideal para o seu crescimento... Estamos ansiosos para apoiá-lo em todas as etapas de sua trajetória no Manchester City”.

Uma joia inglesa muda de rumo no momento decisivo

No final do comunicado oficial, o Manchester City deu as boas-vindas a Jeremy Monga ao clube, desejando-lhe sorte e sucesso em sua trajetória vestindo a camisa do time.

De acordo com o jornal “The Athletic”, o Manchester City conseguiu fechar a negociação após uma forte disputa com o Arsenal, que estava mais perto de contratar o jogador nos últimos tempos.

O jornal acrescentou que a diretoria do City agiu com determinação nos últimos momentos e chegou a um acordo com o Leicester City que prevê o pagamento de 10 milhões de libras esterlinas adiantadas, além de 2,5 milhões de libras esterlinas em incentivos e bônus vinculados ao desempenho do jogador, permitindo que o clube azul conquistasse um dos maiores talentos ingleses em ascensão.