O Barcelona se prepara para reforçar seus recursos financeiros com a arrecadação de cerca de 14 milhões de euros nos próximos dias, após a revenda de parte dos direitos dos assentos VIP no estádio “Spotify Camp Nou”, em uma medida que dá ao clube um novo impulso em meio aos esforços para fortalecer sua situação econômica e concluir o projeto de reforma do estádio.

De acordo com o jornal “Marca”, o grupo “New Era Visionary”, uma das entidades que adquiriu os direitos de investimento nos assentos VIP no início de 2025, revendeu parte desses direitos a uma empresa de Cingapura, após obter a aprovação do Barcelona e concluir todos os trâmites de auditoria interna, o que renderá ao clube cerca de 14 milhões de euros.

O Barcelona havia anunciado, no início do ano passado, a venda dos direitos de exploração de 475 camarotes VIP por um período de até 30 anos a dois investidores: a empresa catariana “Forta Advisors” e o grupo “New Era Visionary”, em um negócio cujo valor total chegou a 100 milhões de euros.

A empresa do Catar pagou 30 milhões de euros do valor da transação, enquanto a “New Era Visionary” arcou com o montante restante, de 70 milhões de euros, dos quais pagou 28 milhões de euros na assinatura do contrato e, posteriormente, 14 milhões de euros em uma segunda parcela, restando ainda 28 milhões de euros a serem pagos para concluir o acordo.

O montante esperado chega em um momento em que o Barcelona continua trabalhando para melhorar sua situação financeira e garantir fontes de receita adicionais, paralelamente à continuidade das obras de renovação e desenvolvimento no estádio “Spotify Camp Nou”, que atualmente se concentram na construção da terceira arquibancada como parte do projeto de modernização do histórico estádio.

Esse novo influxo financeiro representa um impulso importante para a diretoria catalã, que aposta no projeto de remodelação do estádio e no aumento de suas receitas comerciais para reforçar a estabilidade econômica do clube nos próximos anos.