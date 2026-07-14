É oficial... O Al-Ahly rescinde o contrato com Trezeguet de comum acordo

O Al-Ahly anunciou oficialmente a rescisão do contrato com seu jogador Mahmoud Hassan “Trezeguet”, de comum acordo, reconhecendo os esforços que o jogador dedicou ao clube durante o período em que esteve na “Fortaleza Vermelha”.

O Al-Ahly declarou em comunicado oficial, divulgado hoje, terça-feira, em suas redes sociais: “O clube anuncia o término do contrato com Mahmoud Hassan Trezeguet, jogador da equipe principal de futebol, à luz de discussões e consultas amigáveis e de um acordo financeiro regido pela excelente relação entre o jogador e seu clube”.

O comunicado acrescentou: “O Al-Ahly agradeceu a Trezeguet pelo período em que ele se empenhou ao máximo para, junto com seus companheiros, alcançar os melhores resultados em todos os níveis”.

E continuou: “Por sua vez, o jogador reiterou sua total gratidão ao clube e à diretoria, pelo carinho e reconhecimento que recebeu, além de expressar sua gratidão e amor pela fiel torcida do Al-Ahly, da qual se orgulha e à qual deve muito apoio e incentivo ao longo de sua trajetória no futebol”.

O Al-Ahly havia contratado Trezeguet no início da temporada passada por um período de 5 anos, mas ele permaneceu apenas uma temporada e deixou a “Fortaleza Vermelha”.

Circularam várias notícias recentemente de que o clube saudita Al-Riyad seria o principal interessado nos serviços do jogador, que participou recentemente com a seleção egípcia na Copa do Mundo de 2026.







