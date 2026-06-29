É oficial: Maresca é o novo técnico do Manchester City

O Manchester City anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do italiano Enzo Maresca como técnico da equipe principal de futebol, com um contrato de três temporadas, que o manterá no cargo até o verão de 2029, em uma iniciativa que marca o início de uma nova etapa para o clube inglês.

O Manchester City afirmou, em comunicado oficial, que Maresca retorna ao clube pela terceira vez em sua carreira, após ter construído uma trajetória de treinador notável, reiterando sua confiança na capacidade do técnico italiano de dar continuidade à trajetória de sucesso e desenvolver o projeto técnico da equipe.

Maresca expressou sua alegria pelo retorno ao clube, afirmando que a oportunidade de treinar o Manchester City representa um desafio excepcional para ele, especialmente porque conhece bem o clube e compreende a magnitude de suas ambições e exigências.

O técnico italiano acrescentou que o que distingue o Manchester City é o sistema de trabalho profissional e a estabilidade administrativa, enfatizando seu desejo de liderar a equipe rumo à conquista de mais títulos e apresentar um futebol empolgante, à altura da torcida do clube.

Por sua vez, o presidente do conselho de administração do Manchester City, Khaldoun Al-Mubarak, afirmou que Maresca possui a personalidade, a paixão e a inteligência necessárias para liderar a equipe, observando que seu retorno representa um passo natural, dada sua ampla conhecimento do clube e a compatibilidade de suas ideias com a filosofia do City.

Por sua vez, o diretor executivo do clube, Ferran Soriano, descreveu o técnico italiano como a primeira escolha para assumir o cargo, afirmando que sua experiência anterior e seu papel influente durante suas passagens anteriores pelo clube o tornaram o candidato mais adequado para liderar a próxima fase.

O Manchester City espera que o retorno de Enzo Maresca contribua para reforçar os sucessos da equipe nos próximos anos, continuando a disputar títulos nacionais e continentais e consolidando a identidade ofensiva que tem caracterizado o clube nos últimos anos.