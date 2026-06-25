É oficial... Definidos os primeiros confrontos das oitavas de final da Copa do Mundo

Foi oficialmente definido o primeiro confronto das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, que terá início na noite do próximo domingo, após o término da terceira rodada da fase de grupos dos três primeiros grupos na noite de ontem, quarta-feira, e na madrugada de hoje, quinta-feira.

Com isso, se classificaram oficialmente o México e a África do Sul (Grupo 1), a Suíça, o Canadá e a Bósnia e Herzegovina (Grupo 2), e o Brasil e o Marrocos (Grupo 3).

O primeiro confronto nas oitavas de final será entre a África do Sul e o Canadá, no estádio de Los Angeles, nos Estados Unidos, no próximo domingo à noite, marcando o início da fase eliminatória da Copa do Mundo.

Na segunda colocação do Grupo 1, com 4 pontos, a África do Sul avançou para as fases eliminatórias pela primeira vez em sua história na Copa do Mundo, após vencer a Coreia do Sul por 1 a 0 na madrugada desta quinta-feira.

Já o Canadá, um dos anfitriões da Copa do Mundo, ficou em segundo lugar no Grupo B com 4 pontos, apesar da derrota na noite de ontem, quarta-feira, para a Suíça (2 a 1).