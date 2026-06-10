A poucos dias do tão aguardado confronto entre as seleções de Marrocos e do Brasil na Copa do Mundo de 2026, a Comissão de Árbitros da Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou a composição da equipe de arbitragem que irá conduzir a partida.

A FIFA designou uma equipe de arbitragem europeia liderada pelo árbitro esloveno Slavko Vinčić para arbitrar a partida, considerada um dos destaques da rodada, em meio a grande expectativa da torcida para o confronto decisivo do Grupo 3.

Ele será auxiliado por seus compatriotas Tomaj Klančnik, como primeiro árbitro assistente, e Andraz Kovačič, como segundo árbitro assistente, enquanto o suíço Sandro Scherer assumirá a função de quarto árbitro, auxiliado por Stefanie de Almeida como árbitra assistente reserva.

A partida está marcada para a noite de 14 de junho de 2026, no âmbito das disputas do Grupo 3, que inclui, além do Marrocos e do Brasil, o Haiti e a Escócia.

A nova edição da Copa do Mundo começa em 10 de junho e vai até 19 de julho, sendo sediada pelos Estados Unidos, Canadá e México, em um torneio considerado um dos maiores da história da competição, com a participação de 48 seleções pela primeira vez.

Leia também:

Estrela do Egito: determinado a conquistar a Copa do Mundo!