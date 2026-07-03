É oficial... Allegri é o novo técnico do Napoli

O Napoli anunciou oficialmente a contratação de Massimiliano Allegri como técnico do time principal de futebol, e o clube deu as boas-vindas ao novo técnico, que assinou um contrato que o vincula ao time até 30 de junho de 2029.
Massimiliano Allegri iniciou sua carreira como técnico na temporada 2003/2004, após uma longa trajetória como jogador, durante a qual também vestiu a camisa do Napoli na temporada 1997/1998.
Allegri comandou o Sassuolo na temporada 2007/2008, levando o time a uma histórica primeira ascensão à Série B, e conquistou, no mesmo ano, a Supercopa da Série C. Poucos meses depois, estreou na Série A italiana com o Cagliari, terminando o campeonato em nono lugar e recebendo o prêmio de “Técnico do Ano”.
Allegri assumiu o comando do Milan em 2010, onde conquistou o 18º título da Série A e a 6ª Supercopa da Itália na história dos Rossoneri.
Entre 2014 e 2019, assumiu a direção técnica da Juventus e conquistou com o clube cinco títulos consecutivos do Campeonato Italiano, quatro títulos consecutivos da Copa da Itália e dois títulos da Supercopa da Itália; além disso, levou os Bianconeri à final da Liga dos Campeões duas vezes nesse mesmo período.
Allegri voltou a comandar a Juventus dois anos depois, conquistando sua quinta Copa da Itália em 2024, enquanto na última temporada assumiu novamente o comando do Milan e terminou o campeonato em quinto lugar.
O Napoli encerrou o comunicado dando as boas-vindas ao novo técnico com as palavras: “Seja bem-vindo, Sr. Allegri!”.