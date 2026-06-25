É oficial... A Copa do Mundo de 2026 bate o recorde histórico de público

A Copa do Mundo de 2026 continuou a fazer história, após quebrar oficialmente o recorde de maior público na história da competição, logo após o término das partidas entre Alemanha e Equador, e Costa do Marfim e Curaçao, na terceira rodada da fase de grupos.

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou que o público total nos estádios dos Estados Unidos, Canadá e México chegou a 3.605.357 torcedores após as duas primeiras partidas disputadas na quinta-feira, superando o recorde anterior e tornando a Copa do Mundo de 2026 a edição com maior público da história da competição.

Essa conquista reflete a excepcional adesão do público que a competição vem registrando desde o seu início, beneficiando-se da realização das partidas pela primeira vez em três países, além do aumento do número de seleções participantes para 48, o que contribuiu para elevar o número de partidas para 104.

A edição atual está registrando uma presença impressionante de torcedores em diversos estádios, com arquibancadas lotadas em muitas partidas, em meio a uma grande atmosfera festiva que confirma a crescente popularidade do torneio em nível mundial.

Espera-se que esse número histórico continue a crescer à medida que as disputas da fase de grupos e, posteriormente, das fases eliminatórias prosseguem, tornando a Copa do Mundo de 2026 candidata a encerrar o torneio com uma grande vantagem em relação ao recorde anterior, em uma nova conquista que se soma ao histórico da Copa do Mundo.

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