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"É Lekjaa, e é aí que está o problema": Tebas questiona desmentido da Fifa sobre a final do Mundial

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Espanha

Quem está dizendo a verdade: Marrocos ou a Fifa?

O rápido desmentido da Fifa ao anúncio do Marrocos sobre sediar a final da Copa do Mundo de 2030 não passou despercebido. Do coração da Espanha, Javier Tebas, presidente da liga espanhola, veio colocar a entidade internacional no banco dos réus com uma publicação incendiária nas redes sociais.

Tebas — o arqui-inimigo de Infantino — não atacou o Marrocos, mas sim a política de desmentidos que se tornou uma marca registrada da Fifa sob o comando do dirigente suíço.

Não é jornalista, é Lekjaa!

Tebas escreveu de forma irônica: "Mais um desmentido da Fifa! Não é nada novo, o desmentido virou uma política quase oficial desta entidade, e agora ela classifica a realização da final da Copa do Mundo de 2030 no Marrocos como mentira e desinformação".

Em seguida, desferiu o golpe mais forte questionando a fonte da informação: "O problema está na identidade de quem disse isso; não é um jornalista, nem um simples boato nas redes sociais. É Fouzi Lekjaa, presidente da Federação Marroquina de Futebol, membro do próprio conselho da Fifa e ministro delegado do governo marroquino responsável pelo orçamento".

E acrescentou: "Lekjaa afirma que a partida final será realizada em Casablanca, e a Fifa nega isso. Então, quem é o mentiroso? O presidente da federação organizadora, membro do conselho da Fifa e ministro do governo marroquino? Ou acreditamos, mais uma vez, no desmentido oficial de Infantino?".

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Escândalo de Palhinha volta à tona

Tebas não se limitou a levantar dúvidas, mas lembrou a todos de um episódio famoso que, segundo ele, comprova a mentira da Fifa.

Ele disse: "Conhecemos bem esse método. Durante a Copa do Mundo de Clubes, Trump ligou para Infantino sobre o cartão vermelho mostrado a Palhinha. A Fifa nos garantiu que a ligação não tinha nada a ver com isso. Depois, por mero acaso, a suspensão foi cancelada e o jogador foi autorizado a jogar, mas isso também não tinha nenhuma relação com o assunto. E agora, mais um desmentido".

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O presidente da LaLiga encerrou sua fala com um golpe irônico e fulminante, no qual sugeriu à Fifa uma solução prática: "Talvez a Fifa em breve seja obrigada a criar uma nova seção em seu site chamada: desmentidos atuais, com a data de publicação e, o mais importante, a data de validade. Porque, quando os desmentidos se tornam um hábito para uma instituição, chega-se a um ponto em que o problema não é mais o que ela nega, mas sim quem acredita nela".

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