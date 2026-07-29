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imago-sport-1080349996.jpgMN Press Photo
Bart DHanis

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Dusan Tadic reage muito indiferente a perguntas sobre Tjaronn Chery e a camisa 10

Dusan Tadic manteve os lábios cerrados após perguntas sobre seu número de camisa. O sérvio vai jogar no NEC com a camisa 10, número que na temporada passada pertencia a Tjaronn Chery.

No treino do NEC, Tadic foi questionado nesta quarta-feira por repórteres, entre eles da Voetbal International, sobre seu número de camisa.

“Eu sempre joguei com a camisa 10. É um número bonito. É isso, sabe”, afirmou Tadic. Em seguida, o ex-jogador de clubes como Ajax e FC Twente foi perguntado se havia conversado com Chery antes de assumir o número.

“Ah, sim. Na verdade, eu sempre joguei com a camisa 10. Em quase todos os clubes por onde passei”, continuou Tadic, de forma indiferente. “Foi um acordo, sim.”

Tadic acertou sua transferência dos Emirados Árabes Unidos para o NEC no domingo. Ele assinou no Goffertstadion um contrato até meados de 2028.

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