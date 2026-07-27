Dusan Tadic consegue o que quer no NEC: Tjaronn Chery é a vítima

O regresso de Dusan Tadic à Eredivisie parece ter consequências imediatas para Tjaronn Chery. De uma foto divulgada pelo NEC conclui-se que Tadic vai jogar em Nijmegen com a camisola número 10. Esse número estava nas mãos de Chery desde a época passada, pelo que terá de o ceder.

O NEC anunciou oficialmente no domingo que Tadic assinou um contrato de duas épocas. O avançado de 37 anos chega a custo zero e, com a sua experiência, deverá desempenhar um papel importante na temporada em que a equipa de Nijmegen também estará ativa nas pré-eliminatórias da Liga dos Campeões.

Que Tadic gosta de jogar com a camisola número 10 não é propriamente novidade. Também aquando da sua chegada ao Ajax, no verão de 2018, o número de camisola foi um tema importante. Mais do que isso: o número era tão importante para Tadic que o 10 chegou mesmo a ser incluído no seu contrato. Na altura, Hakim Ziyech jogava com o número 10, mas acabou por ter de o ceder ao sérvio.

O então diretor do Ajax, Marc Overmars, explicou na altura que Tadic tinha indicado de forma clara, durante as negociações, que queria jogar com o número 10. "Quando surgiu uma oportunidade de levar Dusan Tadic para o Ajax, ficou claro durante as conversas que era o seu desejo expresso jogar com o número 10", disse Overmars na altura.

A decisão não caiu bem junto de Ziyech. "Há algumas semanas discutimos isso com Hakim e com o seu agente, Mustapha Nakhli. Eles não concordam", reconheceu Overmars, antes de Ziyech acabar por seguir com a camisola número 22. De resto, Tadic ainda tinha jogado os primeiros jogos oficiais pelo Ajax com o número 11.

O Ajax também admitiu, na altura, que retirar o número de camisola era um tema sensível. O clube de Amesterdão chegou mesmo a permitir que os adeptos trocassem gratuitamente as camisolas com os antigos números de Tadic e Ziyech, devido à alteração inesperada.

No NEC, a situação parece menos carregada, mas o desfecho é o mesmo. Chery perde o seu habitual número de camisola, enquanto Tadic voltará a entrar em campo com o icónico número 10 nas costas. Ainda não foi divulgado qual será o número de camisola de Chery na próxima temporada.







