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Thomas Tuchel Englandgetty

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Duplo choque nas escalações da Inglaterra e da França

França x Inglaterra
França
Inglaterra
Copa do Mundo
H. Kane
J. Bellingham
T. Tuchel
França
England

Thomas Tuchel, técnico da seleção inglesa, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto contra a França, na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026.

A surpresa mais marcante na escalação dos Três Leões foi deixar Harry Kane e Jude Bellingham no banco de reservas, apesar de os dois disputarem o título de artilheiro do torneio.

Harry Kane e Jude Bellingham têm, cada um, seis gols, ficando apenas dois gols atrás da liderança, ocupada por Lionel Messi, empatado com Kylian Mbappé.

A escalação da seleção da Inglaterra foi a seguinte:

Dean Henderson, Mark Joye, Jarell Quansah, Spence, Ezri Konsa, Bukayo Saka, Morgan Rogers, Marcus Rashford, Iberishi Eze, Declan Rice, Ivan Toney

Copa do Mundo
França crest
França
FRA
Inglaterra crest
Inglaterra
ING

Ao mesmo tempo, Didier Deschamps, técnico da seleção francesa, fez algumas alterações na escalação dos Bleus.

A escalação da seleção francesa ficou assim: 

Mike Maignan, Theo Hernández, Ibrahima Konaté, Malo Justot, Maxence Lacroix, Warren Zaïre-Emery, Adrien Rabiot, Ryan Cherki, Mikel Olise, Désiré Doué, Kylian Mbappé

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