"Dupla do Real suspensa": comitê de disciplina emite 3 decisões sobre o dérbi de Madri

A comissão disciplinar da Federação Espanhola de Futebol anunciou suas decisões referentes às partidas da última rodada de LaLiga, com destaque para o clássico de Madri.

Naquela rodada, Real Madrid e Atlético de Madrid se enfrentaram no estádio Wanda Metropolitano, e os Rojiblancos venceram por 2 a 1.

Durante a partida, Huijsen foi expulso após cometer um pênalti contra Giuliano Simeone, além de terem ocorrido diversos atritos entre os jogadores e as comissões técnicas.

José Mourinho, técnico do Real Madrid, também criticou a arbitragem e exibiu imagens de alguns lances arbitrais durante a coletiva de imprensa.

Segundo o jornal "Mundo Deportivo", a comissão suspendeu Huijsen por uma partida, o que significa que ele desfalcará o Real Madrid no jogo contra o Villarreal, em 10 de outubro, pela LaLiga.

Durante o clássico, Pedro Machado, auxiliar de Mourinho, foi expulso, e a comissão decidiu suspendê-lo também por uma partida "por sua conduta contrária ao bom regime esportivo".

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Além disso, a comissão advertiu o Real Madrid pelo atraso no início do segundo tempo, o que fez com que ele começasse com 5 minutos de atraso, conforme indicado pelo árbitro em seu relatório.

A decisão da comissão de competições afirmou: "Recorda-se ao Real Madrid a obrigação imposta às equipes de cumprir integralmente o horário oficial de início das partidas, em ambos os tempos, e solicita-se que empregue o máximo cuidado e adote as medidas necessárias para garantir seu pleno cumprimento nas partidas que disputar".