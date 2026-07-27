Dupla de peso pesado: o Wydad revive as glórias da geração dourada

O Wydad está perto de anunciar dois reforços de destaque durante o atual período de transferências de verão, numa medida que visa recuperar elementos com grande experiência dentro do clube, no âmbito do projeto de reconstrução do grupo com vista à nova temporada.

O site "Le Site Info Sport" marroquino revelou que a direção do Wydad chegou a um acordo definitivo com Yahya Jabrane e Ayman El Hassouni, preparando o regresso de ambos às fileiras do clube durante o atual mercado de verão.

O relatório esclareceu que todos os detalhes do acordo entre as partes já foram resolvidos, faltando apenas o anúncio oficial dos dois reforços.

A mesma fonte indicou que o presidente do clube, Brahim El Aasri, em coordenação com o coordenador desportivo Salaheddine Saidi, tomou a decisão de trazer de volta os jogadores para as fileiras do Wydad, no âmbito de um plano que visa reconstruir a equipa e recuperar a sua personalidade competitiva.

Esta orientação surge tendo em conta o estatuto de que gozam Jabrane e El Hassouni, depois de terem sido dois dos principais elementos da geração dourada que conduziu o Wydad à conquista de várias glórias sob o comando do treinador Walid Regragui.

Brahim El Aasri conseguiu chegar a um acordo com a dupla Yahya Jabrane e Ayman El Hassouni para o regresso às fileiras da equipa em duas transferências a custo zero, ao abrigo de um contrato de uma temporada, com opção de renovação por mais uma época.

A fonte acrescentou que os jogadores manifestaram total disponibilidade para liderar a nova etapa dentro do Wydad e contribuir para colocar de novo a equipa na frente da competição, após a temporada dececionante que o clube encerrou no quinto lugar, num dos seus piores resultados dos últimos anos.

Espera-se que o Wydad anuncie oficialmente o regresso de Yahya Jabrane e Ayman El Hassouni nos próximos dias, em duas transferências a custo zero, após o fim da ligação de cada jogador ao seu antigo clube, iniciando assim a dupla um novo capítulo com a camisola vermelha da equipa.