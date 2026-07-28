Dumfries surpreende com resposta a pergunta em seu primeiro dia de trabalho no Real Madrid

Denzel Dumfries apareceu pela primeira vez nesta terça-feira no centro de treinamento do Real Madrid. O reforço passou pelos exames médicos e depois deu entrevista ao canal oficial do gigante espanhol.
Dumfries assinou contrato de quatro anos com o Real Madrid, que pagou cerca de 20 milhões de euros à Inter. O lateral-direito de 30 anos atuou por um total de cinco temporadas pelo campeão da Serie A.
A contratação holandesa foi submetida a uma bateria de perguntas no canal oficial do Real Madrid após as formalidades. Dumfries surpreendeu com sua resposta à pergunta sobre qual é sua comida favorita. "Comida surinamesa. Tajerblad (uma verdura surinamesa, redação)."
O repórter pergunta imediatamente no que exatamente consiste essa refeição. "É comida surinamesa. É difícil, mas é muito gostoso", destacou Dumfries, rindo, na entrevista.
Dumfries pode fazer neste sábado sua estreia não oficial com a camisa do Real Madrid. A equipe de José Mourinho enfrenta a Fiorentina em amistoso.
A estreia do internacional da seleção da Holanda em LaLiga deve acontecer no sábado, 22 de agosto. O Real Madrid abre a nova temporada na Espanha fora de casa contra o Espanyol.