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Rian Rosendaal

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Dumfries surpreende com resposta a pergunta em seu primeiro dia de trabalho no Real Madrid

Real Madrid
D. Dumfries

Denzel Dumfries apareceu pela primeira vez nesta terça-feira no centro de treinamento do Real Madrid. O reforço passou pelos exames médicos e depois deu entrevista ao canal oficial do gigante espanhol.

Dumfries assinou contrato de quatro anos com o Real Madrid, que pagou cerca de 20 milhões de euros à Inter. O lateral-direito de 30 anos atuou por um total de cinco temporadas pelo campeão da Serie A.

A contratação holandesa foi submetida a uma bateria de perguntas no canal oficial do Real Madrid após as formalidades. Dumfries surpreendeu com sua resposta à pergunta sobre qual é sua comida favorita. "Comida surinamesa. Tajerblad (uma verdura surinamesa, redação)."

O repórter pergunta imediatamente no que exatamente consiste essa refeição. "É comida surinamesa. É difícil, mas é muito gostoso", destacou Dumfries, rindo, na entrevista.

Dumfries pode fazer neste sábado sua estreia não oficial com a camisa do Real Madrid. A equipe de José Mourinho enfrenta a Fiorentina em amistoso.

A estreia do internacional da seleção da Holanda em LaLiga deve acontecer no sábado, 22 de agosto. O Real Madrid abre a nova temporada na Espanha fora de casa contra o Espanyol. 

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