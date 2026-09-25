Dumfries sobre o gol polêmico da Alemanha: conhecemos os truques de Kimmich

Denzel Dumfries, defensor da Holanda, criticou o capitão da seleção alemã, Joshua Kimmich, por ter continuado a jogada que resultou no gol da Mannschaft no empate (1 a 1) entre as duas seleções, na última quinta-feira, na estreia da Liga das Nações da Europa, no estádio "Johan Cruyff", na capital holandesa, Amsterdã.

Dumfries afirmou, em declarações à imprensa após a partida: "O ponta esquerda (Amiri) olhou para mim como se fosse parar, e depois tocou a bola para o Kimmich. Nós conhecemos o Kimmich. Ele é um jogador de classe mundial, mas conhecemos os truques dele".

E o jogador do Real Madrid continuou: "Ele (Kimmich) seguiu jogando e fizeram o gol. Isso não deveria acontecer conosco, e talvez a gente também devesse fazer esse tipo de coisa".

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E acrescentou: "Eu de fato fui tirar satisfação com ele (Kimmich), sim, com certeza. No fim das contas, fica aquela sensação de que a coisa não foi totalmente correta".

O gol alemão havia gerado polêmica, depois que os visitantes deram continuidade à jogada apesar da queda do jogador holandês Brian Brobbey, que caiu no gramado lesionado, e Felix Nmecha marcou o gol que colocou a Alemanha em vantagem aos 32 minutos.

A seleção da Holanda empatou nos acréscimos do segundo tempo, por meio do jogador do Liverpool, Cody Gakpo, e a partida terminou (1 a 1) na primeira aparição de Jürgen Klopp como treinador da seleção alemã, e de seu rival Xavi Hernández à frente da Holanda.



