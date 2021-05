Dudu sinaliza volta ao Palmeiras a Ademir da Guia: "Já já estamos aí"

Atacante responde comentário de ex-jogador em publicação no instagram e agita torcida alviverde. Prazo do Al Duhail termina neste sábado (15)

Dudu sinalizou volta ao Palmeiras em seu instagram ao responder um comentário de Ademir da Guia numa publicação do instagram na última sexta-feira. O ex-jogador lhe perguntou "chega quando" e foi respondido dessa maneira pelo atacante, que está de férias nos Estados Unidos:

"Já já estamos aí", escreveu (veja abaixo).

Emprestado ao Al Duhail, do Qatar, Dudu vive momentos de definição. O clube tem até este sábado (15) para notificar o Palmeiras sobre se vai ou não exercer a opção de compra do empréstimo válido até o fim de junho. O valor foi fixado em 6 milhões de euros (R$ 38,1 milhões), à vista, por 80% dos direitos econômicos - os outros 20% permaneceriam com o Palmeiras, em caso de compra.

Até a última sexta-feira não houve qualquer contato do Al Duhail com o Palmeiras. No mercado da bola, a volta de Dudu é tratada como iminente. Em abril, a Goal noticiou que a postura da diretoria do Verdão é de não aceitar desconto nem parcelamento desse valor. Ou seja, sem o pagamento, Dudu voltará após o fim do contrato, possivelmente em julho. O clube tem mantido contato informal com o atacante de 29 anos.