Dudu de volta ou quase R$ 40 milhões: Palmeiras espera sinal do Al Duhail em semana decisiva

Clube do Qatar tem até sábado (15) para dizer se vai exercer ou não opção de compra do empréstimo e ainda não fez contato com Verdão

Palmeiras e Dudu estão na semana decisiva para definir o futuro do atacante emprestado ao Al Duhail, do Qatar. O clube tem até este sábado (15) para sinalizar se vai exercer ou não a opção de compra pelo jogador de 29 anos, fixada em 6 milhões de euros (R$ 38,1 milhões), à vista, por 80% dos direitos econômicos - os outros 20% permaneceriam com o Palmeiras, em caso de compra.

Em abril, a Goal apurou que a postura da diretoria do Verdão é de não aceitar desconto nem parcelamento desse valor. Ou seja, se não houver o pagamento, Dudu voltaria.

Até esta quarta-feira (12), a situação é encarada da mesma maneira pelo Palmeiras, que não recebeu contato do Al Duhail. Nos bastidores, o Verdão aponta que a definição depende do clube do Qatar.

De férias no Qatar, Dudu também aguarda uma decisão do Al Duhail. O Palmeiras mantém contato com o jogador em meio à indefinição. Em abril, a informação de que o atacante não foi inscrito pelo Al Duhail na Champions da Ásia agitou torcedores nas redes sociais.

Em julho de 2020, o Verdão emprestou Dudu por 7 milhões de euros (R$ 43,1 milhões na época) pagos à vista. O clube avalia que o negócio já foi positivo, porque mesmo se não vendê-lo ganhou 7 milhões de euros e venceu três títulos no período em que não contou com o ídolo no elenco. Portanto, o clube se vê seguro em qualquer cenário.