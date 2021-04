Palmeiras tem plano definido para Dudu: venda à vista ou retorno após empréstimo

Al Duhail, do Qatar, não inscreveu atacante para competição da próxima temporada que tem limite de estrangeiro

O Al Duhail não inscreveu Dudu na Champions da Ásia. A informação agitou torcedores do Palmeiras nas redes sociais, mas até agora o Verdão não recebeu qualquer sinalização do clube do Qatar: seja do desejo de comprá-lo definitivamente ou de não ter interesse. A diretoria palmeirense, enquanto isso, se apoia numa estratégia bem clara de não aceitar barganha. Ou o Al Duhail compra o atacante ou ele retorna assim que o empréstimo terminar.

O clube do Qatar tem até o dia 15 de maio para avisar se vai ou não exercer a opção de compra de Dudu. O Palmeiras, assim, vai apenas aguardar.

O Verdão emprestou Dudu por 7 milhões de euros (R$ 43,1 milhões na época) pagos à vista com uma opção de compra de 6 milhões de euros (R$ 40,7 milhões em cotação atual), também à vista, por 80% dos direitos - os outros 20% permaneceriam com o Palmeiras, em caso de compra.

A justificativa do Al Duhail a Dudu para não inscrevê-lo na fase de grupos é de que não houve até agora um acerto com o Palmeiras pela compra definitiva dos seus direitos.

Diante disso, do limite de estrangeiros na competição e da possibilidade de incluí-lo em um eventual mata-mata, o atacante ficou fora. Mesmo sendo protagonista na temporada: foi vice-artilheiro da liga local, com 14 gols, e o maior garçom com 11 assistências, ao lado do espanhol Santi Cazorla.

Fora da fase de grupos da Champions da Ásia, Dudu embarcou de volta ao Brasil e tem chegada prevista para esta segunda-feira (12). Ele deverá ficar no país por aproximadamente 15 dias.

Diante da indefinição, o Palmeiras se apoia no contrato firmado com Al Duhail e não arrisca nos bastidores um caminho para a situação. O Verdão se vê confortável na situação e enxerga o caso como uma espécie de jogo de xadrez, no qual o próximo movimento é do clube do Qatar. Nesse contexto, a ideia é não antecipar passos justamente à espera da decisão do Al Duhail.

Além disso, não há a chance de que o valor de Dudu seja barganhado entre os dois clubes. Para a presidência alviverde, ou os qatarianos pagam o que foi acertado ou Dudu volta no dia seguinte. Não há chance de parcelamento. O Palmeiras avalia que o negócio já foi positivo, porque mesmo se não vendê-lo, ganhou 7 milhões de euros e venceu três títulos no período em que não contou com o ídolo no elenco. Portanto, o clube se vê seguro em qualquer cenário.

Caso o Al Duhail não exerça a opção de compra, Dudu tem direito a receber uma multa estipulada no contrato. Segundo o UOL Esporte, o valor é de 2,5 milhões de euros.