Dudu de volta ao Palmeiras: números, títulos e feitos do atacante no Verdão

Em sua primeira passagem pelo Palmeiras, Dudu foi um dos principais jogadores do clube na década passada, com muitos gols, assistências e títulos

O ídolo retornou. Dudu trocou o Palmeiras pelo Al Duhail, do Qatar, em junho de 2020. O empréstimo por uma temporada acabou e o atacante voltou ao Alviverde, reestreando pelo clube neste sábado (11), aos 42 minutos do segundo tempo na vitória palestrina por 3 a 1 contra o Santos, no Allianz Parque.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Um dia depois de voltar a treinar pelo Palmeiras, a equipe anunciou que conseguiu a liberação junto a Fifa para o jogador poder atuar imediatamente pelo Palmeiras. A equipe acionou a entidade, pois o atleta só poderia atuar pelo time a partir de agosto, quando a janela de transferências internacionais abre.

Sinônimo de resistência no mercado da bola, Dudu chegou ao Palmeiras pela primeira vez em 2015, quando o clube "deu chapéu nos rivais" e venceu as concorrências de São Paulo e Corinthians para contratá-lo. O clube pagou cerca de 3 milhões de euros ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, para contratar Dudu, que não demorou muito para virar ídolo.

O ex-camisa 7 agora utilizará o número 43. O detalhe curioso é o sinal de adição entre os dois números na camisa de Dudu (4+3), já que a soma dos números é igual a sete, número agora que Rony carrega nas costas.

4️⃣+3️⃣ = 🐷✅

Um retorno para 𝘀𝗼𝗺𝗮𝗿 e irmos em busca de novas conquistas!



Dudu já tem número definido para defender nossas cores. Garanta a sua camisa personalizada na Palmeiras Store ➤ https://t.co/dpDUYHDw45 #AvantiPalestra pic.twitter.com/gArLQxLN2r — SE Palmeiras (@Palmeiras) July 10, 2021

Dudu deixou o Palmeiras após cinco anos e meio com títulos importantes na bagagem e números expressivos, mas volta após uma temporada longe do Allianz Parque para continuar sua história com o Alviverde. Confira mais sobre a passagem do atacante pelo Verdão.

Quantos títulos Dudu conquistou no Palmeiras?

Foram três títulos na primeira passagem. O atacante conquistou o Campeonato Brasileiro em duas oportunidades (2016 e 2018) e uma Copa do Brasil (2015). No Brasileirão de 2016, Dudu foi o capitão do time.

O jogador fez parte da campanha do título da Libertadores de 2020, atuando nos dois primeiros jogos do Alviverde na competição antes de sr negociado com o Al-Duhail. Na segunda passagem, nenhum título até agora.

Quais os números de Dudu no Palmeiras?

Na primeira passagem, o atacante vestiu a camisa do Palmeiras em 305 partidas. Em seu retorno, apenas um jogo até o momento.

Ao todo, anotou 70 gols, sendo o maior artilheiro do Alviverde no século 21. Ele também é atleta que mais deu passes para gols com a camisa palmeirense desde o início do novo milênio: 78 assistências.

Foram mais de 5 anos com vitórias, gols, conquistas e uma história linda dentro de campo. Obrigado, e até breve, meu camisa 7! #ObrigadoDudu pic.twitter.com/PG4SQKq901 — SE Palmeiras (de 🏡) (@Palmeiras) July 20, 2020

Somando gols e assistências, foram 148 participações diretas em tentos palmeirenses. Ele é o terceiro colocado neste quesito desde a década de 1990, se equiparando a outros grandes ídolos da história do clube.

O agora camisa 43 também é o maior aritlheiro do Allianz Parque. Dudu balançou as redes 33 vezes no estádio que é a casa do Palmeiras desde 2014.

Quais os principais prêmios individuais de Dudu no Palmeiras?

A chegada de Dudu no Palmeiras coincide com um momento de protagonismo do clube no cenário nacional e o atacante foi um dos principais protagonistas do time desde 2015. Por isso, diversas vezes foi reconhecido como um dos melhor jogadores de sua posição.

Bola de Ouro (ESPN): 2018

Bola de Prata (ESPN): 2016, 2017, 2018 e 2019

Prêmio Craque do Brasileirão (CBF) - Melhor jogador: 2018

Prêmio Craque do Brasileirão (CBF) - Seleção do campeonato: 2016 e 2018