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imago-sport-1080299487.jpgDarius Simka
Sydney Jordan

Traduzido por

Drama para Timon Wellenreuther logo após saída do Feyenoord

T. Wellenreuther
Wolfsburg
Feyenoord

Timon Wellenreuther se lesionou. O ex-jogador do Feyenoord se transferiu recentemente para o VfL Wolfsburg, mas já terá de acompanhar tudo do lado de fora.

O Wolfsburg disputou na última sexta-feira um amistoso contra o Olympique Lyon. O duelo, que durou 105 minutos, terminou com vitória dos franceses por 2 a 0.

Wellenreuther ficou no gol durante toda a partida, mas não conseguiu evitar a derrota dos alemães.

Por meio de seus canais oficiais, o Wolfsburg informou que o novo reforço não saiu ileso do amistoso. O goleiro de 30 anos sofreu uma lesão no joelho e, por isso, ficará algumas semanas fora da equipe de Tobias Strobl.

A gravidade exata da lesão não é conhecida, mas o problema parece ser menos grave do que se temia. Wellenreuther não precisará passar por cirurgia.

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Neste verão europeu, o Feyenoord liberou o goleiro por cerca de 1 milhão de euros para o VfL Wolfsburg, que disputará a 2. Bundesliga na próxima temporada. Após quatro temporadas, as duas partes decidiram seguir caminhos diferentes. Com o clube de Roterdã, Wellenreuther conquistou o título da liga, a Copa da Holanda e a Supercopa da Holanda.

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