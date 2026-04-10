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Malen Roma Pisa Serie AGetty Images
Rian Rosendaal

Traduzido por

Donyell Malen brilha com um hat-trick e chega em grande forma para a Copa do Mundo com a seleção holandesa

Roma x Pisa
Roma
Pisa
Campeonato Italiano
D. Malen

Donyell Malen foi o grande herói da AS Roma na sexta-feira. O ponta marcou um hat-trick contra o Pisa (3 a 0), permitindo que os romanos, atualmente em sexto lugar na Série A, continuem na briga pelas vagas na Liga dos Campeões da próxima temporada.

Malen abriu o placar logo aos três minutos. O jogador da seleção holandesa invadiu a área do Pisa e chutou com precisão. O 2 a 0 saiu dois minutos antes do intervalo: Malen recebeu passe de Devyne Rensch e não perdiu a chance à queima-roupa. Pouco antes disso, Lorenzo Pellegrini acertou a trave em uma cobrança de falta.

O imprevisível Malen completou seu hat-trick poucos minutos após o intervalo, após receber um passe inteligente de Matias Soule. Este já é seu décimo primeiro gol pela AS Roma em quatorze partidas. Com dez gols, o holandês ocupa o terceiro lugar na lista dos artilheiros. Apenas Lautaro Martínez (16 gols pelo Inter) e Anastasios Douvikas (11 gols pelo Como) estão à frente de Malen.

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Malen foi contratado por empréstimo do Aston Villa em janeiro. Caso se classifique para as competições europeias, a AS Roma poderá adquirir o jogador de forma definitiva por 25 milhões de euros. Por esse mesmo valor, Malen trocou o Borussia Dortmund pela Premier League em janeiro de 2025.

O hat-trick parece aumentar as chances de Malen ter tempo de jogo na seleção holandesa. No final de março, ele jogou 70 minutos como atacante contra a Noruega (vitória por 2 a 1). Quatro dias depois, Malen foi substituído aos 15 minutos pelo técnico Ronald Koeman, que ajustou sua tática após o cartão vermelho recebido por Denzel Dumfries e colocou Lutsharel Geertruida em campo.

Malen soma treze gols em 51 partidas pela seleção. O atacante participou dos Campeonatos Europeus de 2021 e 2024. O então técnico da seleção, Louis van Gaal, não o convocou para a Copa do Mundo de 2022 no Catar. 

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