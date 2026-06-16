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Donis surpreende a torcida: a Arábia Saudita não é favorita à classificação!

Espanha x Arábia Saudita
Espanha
Arábia Saudita
Copa do Mundo
Arábia Saudita x Uruguai
Uruguai
Espanha
Arábia Saudita
EUA
Uruguai

O que disse o técnico grego?

O grego Georgios Donis, técnico da seleção saudita, fez uma declaração chocante para a torcida do “Al-Akhdar”, na noite do empate com a Uruguai por 1 a 1, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Donis disse em declarações à imprensa após a partida: “A seleção saudita não é favorita para avançar para a próxima fase, devido à presença da Espanha e da Uruguai”.

E acrescentou: “Fiquei surpreso com o empate da Espanha com Cabo Verde, mas a La Roja e a Uruguai continuam sendo as favoritas para avançar da nossa chave. Apesar disso, vamos tentar conquistar a vitória nos próximos dois jogos”.

Leia também... Técnico da Uruguai ataca jornalista após empate da Arábia Saudita... O que aconteceu?

Sobre a lesão de Mohammed Al-Owais, Donis disse: “Ele não sofreu nada, fez uma grande partida e mostrou uma personalidade incrível. Agradeço muito a ele”.

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KSA

Donis considera que a seleção saudita jogou bem no segundo tempo, em resposta às críticas que recebeu sobre o declínio no desempenho ofensivo.

E concluiu: “Vamos trabalhar para corrigir os erros. Estamos trabalhando bem em todos os aspectos e precisamos de tempo para evoluir”.


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