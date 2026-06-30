Dois golpes dolorosos abalam a Inglaterra antes do confronto contra a República Democrática do Congo

A comissão técnica da seleção inglesa, liderada pelo técnico Thomas Tuchel, sofreu um duro golpe após a confirmação da ausência de Reece James e Garrel Quansah na partida das oitavas de final da Copa do Mundo contra a seleção da República Democrática do Congo, marcada para amanhã, quarta-feira, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos, devido a lesões.

O zagueiro Kwanasa sofreu uma entorse no tornozelo durante a partida da última rodada da fase de grupos, que terminou com a vitória sobre o Panamá no último sábado, enquanto o lateral do Chelsea, James, sofre de uma lesão no músculo isquiotibial. A última sessão de treinos dos Três Leões contou apenas com a ausência dessa dupla, o que confirmou sua exclusão dos planos técnicos para a partida, segundo a “Sky Sports”.

Essas ausências agravam a crise na posição de lateral-direito na escalação do técnico Tuchel, especialmente após a exclusão de Tino Leframento da lista pouco antes do início da Copa do Mundo, também por motivo de lesão, o que levou o técnico a convocar o zagueiro do Chelsea, Trevoh Chalobah, como substituto.

De acordo com relatos vindos do campo de treinamento da seleção inglesa, é altamente provável que o zagueiro versátil do Tottenham Hotspur, Djed Spence, seja escalado como titular para preencher a lacuna no flanco direito durante esta partida decisiva das eliminatórias.