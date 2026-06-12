Dois anos depois... Bellingham analisa os fracassos da Inglaterra

O astro inglês Jude Bellingham causou uma grande surpresa ao admitir publicamente que o clima nos bastidores da seleção inglesa não estava nada bom fora de campo durante a Euro 2024.

Apesar do sucesso dos “Três Leões” em chegar à final naquela ocasião, antes da derrota para a Espanha, a equipe do ex-técnico Gareth Southgate apresentou atuações apáticas e pouco convincentes ao longo de sua campanha na Alemanha; As declarações de Bellingham vêm de dentro do atual campo de treinamento da Inglaterra nos Estados Unidos, coincidindo com os esforços do novo técnico Thomas Tuchel para construir uma “irmandade” coesa dentro da equipe, com o objetivo de conquistar a glória na Copa do Mundo deste verão.

Em entrevista ao programa “Lions’ Den”, dedicado à seleção inglesa, Bellingham relembrou os bastidores do torneio continental há dois anos: “No Euro, cometemos alguns erros fora de campo. Não senti que o grupo estivesse conectado e coeso da maneira necessária por vários motivos; as expectativas elevadas foram parte da crise, pois, após nossas atuações sólidas na Copa do Mundo de 2018 e no Catar 2022, entramos naquele torneio como um dos dois ou três principais candidatos ao título”.

O astro do Real Madrid acrescentou: “Não estávamos jogando bem de forma alguma, então, mesmo quando vencíamos, não sentíamos a felicidade e a satisfação que deveríamos sentir; é preciso ter aquela mentalidade agressiva e a vontade de vencer, mas a natureza do futebol faz com que a vitória passe rápido, e deveríamos ter aproveitado mais esses momentos felizes”.

Ele acrescentou: “Acho que aprendemos com essas experiências agora e sabemos muito bem que o jogador que marca o gol da vitória na final da Copa do Mundo nem sempre é a estrela em quem você aposta; por isso, todos devem estar preparados, e cada jogador deve sentir amor e valorização, além de se sentir parte integrante da equipe. E o mais importante é aproveitar a jornada”.

A Inglaterra havia se salvado por um triz na Euro 2024 graças ao gol de Bellingham nos últimos segundos contra a Eslováquia nas oitavas de final, antes de passar pela Suíça nos pênaltis e, em seguida, superar a Holanda com um gol decisivo na semifinal. Embora seu gol contra a Eslováquia tenha ficado gravado como um dos momentos mais marcantes da história, Bellingham admitiu que essa lembrança lhe causa um sentimento de desconforto, dizendo: “Lembro-me de como me sentia naquele momento, a situação estava péssima e estávamos prestes a ser eliminados do torneio; lembrei-me de quando era criança e via a Inglaterra ser eliminada de grandes torneios por seleções inferiores, e disse a mim mesmo: ‘Meu Deus, estou prestes a fazer parte de um momento que abala os alicerces do futebol inglês’”.

Quanto à Copa do Mundo atual, Bellingham travou uma batalha acirrada para garantir uma vaga na escalação inicial de Tuchel contra a Croácia na próxima quarta-feira, já que o técnico alemão o colocou em uma disputa direta e aberta com Morgan Rogers pela posição de meia-armador; e apesar da disputa acirrada, na qual ele reforçou sua posição após brilhar no último amistoso contra a Costa Rica, ele destacou a profundidade de sua relação com Rogers, comentando: “Morgan é uma pessoa incrível e um pouco barulhenta, e a gente entra em discussões que muitas vezes se transformam em debates acalorados, mas a gente compete como irmãos. O técnico nos explicou que jogamos na mesma posição, mas as coisas ficaram mais flexíveis agora, depois que ele nos viu jogando em posições diferentes, e eu realmente não guardo rancor quando ele entra em campo e eu fico no banco.”