Do que o Vasco precisa para chegar ao G4 na reta final da Série B 2021?

O time carioca ocupa a 6ª colocação após ter derrotado o Confiança por 2 a 1 na última rodada

O caminho dos times grandes do futebol brasileiro para retornar à elite do futebol nacional após um rebaixamento nunca foi fácil. O Cruzeiro, por sua vez, é a maior prova disso, já que o time mineiro estagnou na Segundona.

O Vasco, no entanto, tem brigado para entrar, no mínimo, no G4 da competição. Apesar de ter patinado no início do campeonato, o time carioca ocupa, agora, a 6ª colocação após ter derrotado o Confiança por 2 a 1 na última rodada.

Em outras palavras, a equipe carioca está cinco pontos atrás do 4ª colocado, o Goiás; e 10 pontos do lider Coritiba - com um jogo a menos. Faltando 10 rodadas para o fim do campeonato, o Vasco pode acreditar no acesso para a primeira divisão - considerando seus últimos resultados.

Dessa forma, a Goal te mostra quantos pontos o time carioca precisa conquistar e quais os próximos jogos na Série B.

Do que o Vasco precisa para chegar ao G4?

Levando em conta o histórico de outros times para chegar ao G4 nas edições passadas, o Vasco precisa, ao menos, de 64 pontos para garantir a quarta colocação. Ou seja, com 43 pontos, o Cruz-maltino precisa conquistar 21 pontos. Isto é, sete vitórias em 10 partidas.

Segundo o departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), que calcula probabilidades no futebol, o Vasco na 6ª colocação e com 43 pontos, tem 14,1% de chance de acesso à Série A do Brasileirão.

Agora, um número que pode tranquilizar a torcida é do técnico Fernando Diniz. Desde que o treinador assumiu o comando do clube, o Vasco não sabe o que é perder. Em cinco jogos, foram três vitórias e dois empates, e claro, nenhuma derrota.

Com isso, o Vasco tem chances reais de acesso, já que ainda conta com a possibilidade de tirar pontos de um adversário direto na corrida pelo G4, o Botafogo, que ocupa a 3ª posição.

Quais os próximos jogos do Vasco?

De 10 rodadas rodadas restantes, o time de Fernando Diniz disputará dois jogos importantes com primeiros colocados em casa, é claro, com a ajuda da torcida. Veja os jogos:

29ª rodada - Sampaio Corrêa x Vasco - 09 de outubro - às 21h (de Brasília)

30ª rodada - Vasco x Coritiba - 16 de outubro - às 16h30 (de Brasília)

31ª rodada - Náutico x Vasco - 24 de outubro - às 16h (de Brasília)

32ª rodada - Vasco x CSA - 29 de outubro - às 21h30 (de Brasília)

33ª rodada - Guarani x Vasco - 4 de novembro - às 19h (de Brasília)

34ª rodada - Vasco x Botafogo - 7 de novembro - às 16h (de Brasília)

35ª rodada - Vasco x Vitória - sem data definida

36ª rodada - Vila Nova x Vasco - sem data definida

37ª rodada - Vasco x Remo - sem data definida

38ª rodada - Londrina x Vasco - sem data definida

*todos os jogos podem sofrer alteração de datas