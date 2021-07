Do que o São Paulo precisa para avançar na Libertadores?

O Tricolor desperdiçou oportunidades e ficou apenas no 1 a 1 com o Racing, no jogo de ida das oitavas de final

m dos clubes brasileiros com melhor histórico na Libertadores, na qual acumula três títulos, o São Paulo sempre entra na competição sonhando com o Tetra. E em 2021 não é diferente.

Depois de se classificar como segundo colocado no Grupo E, atrás apenas do Racing, o sorteio das oitavas de final colocou o Tricolor do Morumbi novamente diante dos argentinos. No primeiro encontro, na capital paulista, a equipe treinada por Hernán Crespo teve várias chances, mas vacilou e ficou apenas no empate por 1 a 1.

Vitor Bueno abriu a contagem no primeiro tempo e Enzo Copetti igualou antes do intervalo. Mas vale destacar que o São Paulo ainda tem todas as condições possíveis de garantir a classificação para as quartas de final no jogo de volta, marcado para o próximo dia 20 de julho.

São Paulo precisa de gols

(Foto: Getty Images)

Qualquer derrota na Argentina decreta a eliminação são-paulina. O empate sem gols, resultado do encontro entre as equipes na fase de grupos, também não serve aos comandados de Hernán Crespo. Para se classificar, a obrigação é marcar gols.

Qualquer vitória classifica o São Paulo. Caso o 1 a 1 se repita, a classificação será definida na disputa de pênaltis, mas igualdades a partir de 2 a 2 servem aos brasileiros, uma vez que as competições da Conmebol contam com a regra do “gol qualificado”.