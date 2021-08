São Paulo x Palmeiras AO VIVO: siga as quartas de final da Libertadores em tempo real

Ao ganhar medalha de ouro nas Olimpíadas de Tóqui 2020, Daniel Alves deu uma declaração polêmica, que desagradou o São Paulo: "São Paulo muitas vezes falhou comigo, e eu não falho com o São Paulo".

Após a polêmica, o empresário do jogador, Fransergio Ferreira, disse que o São Paulo não cumpriu uma promessa de pagamento da dívida com o jogador. Isso motivou as críticas feitas pelo atleta após a conquista do ouro olímpico. As palavras não caíram bem no Morumbi.

Por meio da assessoria de imprensa de Daniel Alves, o agente disse que houve uma reunião em abril com dirigentes do São Paulo na qual foi feita uma promessa de pagamentos até junho ou no máximo julho.

Questionado pela reportagem, o clube deu o seguinte posicionamento a respeito do tema: "O São Paulo Futebol Clube não discute publicamente assunto de foro particular, principalmente à véspera de um jogo tão importante na Conmebol Libertadores”.