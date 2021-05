Do que o Santos precisa para não ser rebaixado no Campeonato Paulista?

O Peixe, na última rodada, terá um confronto direto pela permanência na Série A1 do Paulistão

O Santos chega na última rodada do Campeonato Paulista com chances de um rebaixamento inédito em toda a sua história. O Alvinegro, que já não tem mais chances de classificação para a próxima fase do estadual, está na antepenúltima posição da classificação geral, correndo um sério risco de disputar a Série A2 em 2022.

Em 114 anos de história, o Santos nunca foi rebaixado. No entanto, fazendo sua pior campanha no Paulistão em 98 anos, o Peixe tem a última rodada do estadual como vida ou morte contra a queda. O confronto será direto, contra o São Bento, que tem um ponto a menos do que o Peixe e disputa a mesma vaga de permanência na elite do estadual.

Após a derrota no clássico contra o Palmeiras, por 3 a 2, na 11ª rodada, o Santos, que está sem treinador desde o pedido de demissão de Ariel Holan e terá Fernando Diniz como novo comandante, foi eliminado do Paulistão - ou seja, não tem mais chances de classificação para a fase final, de mata-mata. Mas, para piorar ainda mais, o Peixe, agora, vai brigar contra o rebaixamento.

Do que o Santos precisa para não cair no Paulistão?

O Peixe ocupa a 14ª colocação na tabela geral do Campeonato Paulista, na frente apenas do já rebaixado São Caetano, e do São Bento, seu adversário da última rodada. São menos pontos do que jogos disputados até aqui e um aproveitamento de 30,3% para o time que, há pouco mais de três meses, disputava a final da Libertadores da América.

Para se manter na elite do Paulistão, o Santos precisa pontuar contra o São Bento. Por estar com um ponto de vantagem, a derrota faz com que o time de Sorocaba passe na frente. No entanto, pelo mesmo motivo, o empate basta.

O Santos vai entrar em campo na última rodada com dez pontos conquistados, contra nove do São Bento. No caso de derrota, o Peixe fica com os mesmos dez, enquanto o São Bento vai a doze, ultrapassando o rival e garantindo a permanência. O empate, porém, mantém a diferença de pontos, e deixa o Alvinegro na primeira divisão.

A vitória também garante a permanência do Santos e rebaixa o São Bento.

O duelo contra o São Bento será no domingo (9), em um horário que ainda vai ser definido pela Federação Paulista de Futebol. O problema, porém, é que a data, dada a necessidade de pontuar, pode atrapalhar o planejamento do Santos para a Libertadores.

O Peixe vai entrar em campo contra o Boca Juniors apenas dois dias depois e, por precisar de resultados no Paulistão, pode não conseguir poupar o chamado time titular para a competição continental, na qual também não tem vida garantida na classificação à próxima fase.