O Santos faz nova campanha ruim no Campeonato Paulista. O time até pode se classificar para as quartas de final, mas também corre riscos de ser rebaixado.

Após o empate com a Ferroviária, em 3 a 3, a definição se o Peixe ficará ou não na Série A1 do Paulistão ficará para a última rodada do campeonato, quando a equipe recebe o Água Santa, neste sábado (19), às 16h (de Brasília).

É o segundo ano consecutivo em que o Santos corre sérios riscos de ser rebaixado no Campeonato Paulista. Na última temporada, porém, a equipe conseguiu se salvar.

Mas enfim: o que o Peixe precisa para não cair para a Série A-2? Entenda a situação.

Do que o Santos precisa para evitar o rebaixamento no Campeonato Paulista?

Ivan Storti/Santos/Divulgação

A situação do Santos, por incrível que pareça dada a campanha ruim da equipe da Vila, não é tão complicada e o time ainda depende de si.

Para simplificar: caso o Santos vença ou empate com o Água Santa, está salvo. Se perder, porém, não depende só de si.

Mesmo que o Peixe perca, ainda ficará garantido na Série A-1 em caso de empate ou derrota da Ponte Preta, diante do Ituano. Mas se a Macaca vencer, as seguintes situações podem ocorrer, dependendo do resultado do jogo entre Ferroviária e Mirassol:

Santos perde e Ferroviária vence: Santos rebaixado;

Santos perde e Ferroviária empata: Santos rebaixado;

Santos perde e Ferroviária perde: quem perder por mais gols é rebaixado (em caso de vitória por 1 a 0 do Água Santa sobre o Peixe e vitória do Mirassol por 2 a 0 sobre a Ferroviária, o Santos permaneceria na Série A-1);

Santos e Ferroviária perdem pelo mesmo saldo, mas fazem número de gols diferentes: quem fizer mais gols durante o jogo, se salva (em caso de vitória por 2 a 1 do Água Santa sobre o Peixe e vitória por 1 a 0 do Mirassol sobre a Ferroviária, o Santos permaneceria na Série A-1);

Caso Santos e Ferroviária percam exatamente pelo mesmo placar (e a Ponte Preta vença), o critério de desempate será o de cartões vermelhos, já que a campanha de ambos é igual até o momento. Nesse caso, a Ferroviária tem a vantagem: recebeu apenas um vermelho contra dois do Peixe no campeonato.

Se a Ferrinha receber um cartão vermelho na última rodada e ambos terminarem com o mesmo número, a disputa vai para cartões amarelos (Santos 22 x Ferroviária 19, até o momento). Se ambos novamente terminarem empatados, o rebaixado será decidido por sorteio.