Do que o PSG precisa para ser campeão francês de 2021/22

Ainda lambendo as feridas de mais uma traumática eliminação na Champions League, o Paris Saint-Germain está prestes a levantar mais um título de Campeonato Francês. A vantagem da equipe da capital sobre o Olympique de Marseille, segundo colocado, é de 15 pontos faltando apenas seis rodadas para o término desta edição 2021/22 da Ligue 1. E o título pode ser confirmado matematicamente nesta quarta-feira (20).

Sem contar com Neymar e Messi (o brasileiro está suspenso por acúmulo de cartões, enquanto o argentino se recupera de uma lesão), o PSG visita o Angers ciente de que poderá voltar à Paris com o título da Ligue 1. Para conseguir sacramentar, com cinco rodadas de antecedência, a conquista, a conta é simples: os comandados de Maurício Pochettino têm que vencer o Angers e torcer para o Marseille não somar três pontos diante do Nantes – no mesmo dia e no mesmo horário.

De qualquer forma, é quase impossível imaginar o título francês tomar um rumo que não seja o do Parque dos Príncipes. A hegemonia do clube parisiense é enorme nos últimos anos: nas últimas dez edições da Ligue 1 francesa, apenas em três ocasiões o PSG não ficou com a taça. Os atuais campeões ainda são o Lille, que surpreenderam na campanha passada.

E se o título francês obviamente não terá o sabor de uma conquista como a tão sonhada Champions League, desta vez ela representará um marco: será o décimo título de primeira divisão do PSG, que vai igualar o Saint-Étienne como clube mais vitorioso do certame.