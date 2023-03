Do que o Internacional precisa para avançar à final do Campeonato Gaúcho 2023?

Com o empate no primeiro jogo da semifinal, Colorado precisa vencer para encarar o Grêmio na decisão

Internacional e Caxias voltam a campo neste domingo (26), às 18h (de Brasília), no Beira-Rio, em busca da classificação para a grande final do Campeonato Gaúcho 2023. No primeiro jogo, disputado no Estádio Centenário, as equipes empataram por 1 a 1, com gols de Alan Patrick para o Colorado, e Marcado, que marcou contra, após cruzamento de Jean Dias.

Do que o Internacional precisa para avançar à final?

Com o empate na ida, o vencedor deste domingo será finalista do Gauchão, e terá pela frente o Grêmio, que eliminou o Ypiranga nos pênaltis por 5 a 4. Em caso de nova igualdade, a classificação será decidida nas penalidades.

O motivo para isso é que as regras da competição estadual não incluem a contagem de gols fora de casa como critério de desempate. Portanto, mesmo que o Colorado tenha marcado um gol fora de casa, isso não lhe dá vantagem no confronto que decidirá quem avançará para a grande final do Campeonato Gaúcho.