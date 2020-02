Do que o Flamengo precisa para ser campeão da Recopa 2020?

O Rubro-Negro carioca pode empatar com gols contra o Del Valle, no Maracanã, para conquistar mais um título

Depois do empate por 2 a 2 no Equador contra o , o tem boas chances de conquistar mais um título na próxima quarta-feira, quando recebe os campeões da no Maracanã.

No primeiro duelo entre as equipes - que voltarão a se encontrar na fase de grupos da Libertadores - Bruno Henrique e Pedro fizeram os gols da equipe rubro-negra, que pode até empatar para levantar mais um troféu.

QUAIS RESULTADOS DÃO O TÍTULO AO FLAMENGO?

Por conta do empate por 2 a 2, qualquer vitória do Flamengo dá o título ao time brasileiro. Empates por 0 a 0 ou 1 a 1 tambão dão o título para o clube da Gávea. Caso o jogo termine empatado por 2 a 2, a disputa segue para a prorrogação. Persistindo o empate, pênaltis. Empates por mais de três gols ou vitória do Del Valle dá o título para o time equatoriano.