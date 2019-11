Do que o Botafogo precisa para não ser rebaixado no Brasileirão?

O Alvinegro atualmente ocupa a 14ª posição, com 39 pontos e pode chegar na última rodada com uma verdadeira decisão a ser jogada

O chegou a animar o torcedor nos seus primeiros jogos nesta campanha do Brasileirão 2019. Entretanto, em meio a uma realidade de salários atrasados e um elenco longe de estar à altura dos melhores momentos de sua tradição a briga é contra o rebaixamento.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Último colocado, o Avaí já foi matematicamente rebaixado. e estão a detalhes de cair – segundo o site InfoBola, do matemático Tristão Garcia, a probabilidade de queda é de 99%. Desta forma, as quatro equipes que lutam para não completarem o grupo são: , Ceará, e Botafogo. O também tem chances pequenas.

Probabilidade de rebaixamento

20º: Avaí - 100%

19º: Chapecoense - 99%

18º: CSA - 99%

17º: Cruzeiro - 50%

16º: Ceará - 30%

15º: Fluminense - 14%

14º: Botafogo: 6%

15º: Atlético-MG: 2%

Aproveitamento necessário

Tradicionalmente a pontuação necessária para evitar o rebaixamento é de 45 pontos. Entretanto, nesta edição do Campeonato Brasileiros os times da parte de baixo estão com aproveitamento tão abaixo que provavelmente a margem vai cair e há quem diga que 42 ou 43 pontos já sejam necessários para evitar a queda.

Neste momento o Botafogo tem aproveitamento de 38%. Segundo o site Futdados, o aproveitamento mínimo que a equipe de Alberto Valentim precisa ter para chegar a 43 pontos é de 33%. Ou seja, se mantiver a sua média atual de resultados o Glorioso escapa da degola e passa a pensar apenas em seu renascimento como clube-empresa em 2019.

Próximos jogos

Chapecoense, Chapecó (27/11/2019)

, Rio de Janeiro (30/11/2019)

Atlético-MG, Belo Horizonte (04/12/2019)

Ceará, Rio de Janeiro (08/12/2019)

O Alvinegro ainda tem dois jogos em sua casa, o Estádio Nilton , mas pode enfrentar um Atlético-MG sem nada a disputar no campeonato. A última rodada, contra o Ceará, pode representar uma verdadeira decisão se a equipe de Alberto Valentim não garantir antes a sua permanência.

Olho nos adversários!

Apesar dos números, as exibições atuais do Botafogo não vem inspirando tanta confiança dos torcedores – que tem sido a grande força do time nestas últimas rodadas. Então desde já os alvinegros já ligaram o secador para quem está abaixo da sua 14ª posição. Confira abaixo os próximos jogos dos concorrentes diretos do Glorioso.

Fluminense (15º, 38 pontos)

, Rio de Janeiro (28/11/2019)

Avaí, Florianópolis (01/12/2019)

, Rio de Janeiro (04/2019)

, (08/12/2019)

Ceará (16º, 37 pts)

, Rio de Janeiro (27/11/2019)

-PR, Fortaleza (30/11/2019)

Corinthians, Fortaleza (04/12/2019)

Botafogo, Rio de Janeiro (08/12/2019)

Cruzeiro (17º, 36 pts)