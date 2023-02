Do que o Bayern precisa para se classificar na Champions League 2022/23?

A vitória sobre o PSG faz dos alemães favoritos para avançar às quartas de final do torneio europeu

Kingsley Coman voltou a ser carrasco do PSG e o Bayern de Munique saiu do Parque dos Príncipes, na França, com uma boa vantagem sobre o Paris Saint-Germain: 1 a 0 no duelo de ida das oitavas de final da Champions League.

O jogo de volta está marcado para o dia 8 de março. Como a Champions League aboliu o critério do gol qualificado, o Bayern avança para as quartas de final com qualquer empate. Em caso de derrota por um gol de diferença, o jogo vai para a prorrogação e, eventualmente, pênaltis. A eliminação só acontece com derrota por dois gols de diferença ou mais.

É por isso que o Bayern pode ser considerado favorito para o duelo, apesar de o PSG contar com uma invejável cartilha de craques. Na atual temporada, a equipe alemã sofreu apenas uma derrota (1 a 0 contra o Augsburg).