Do que o Atlético-MG precisa para avançar na Libertadores?

No primeiro jogo das oitavas de final o Galo ficou no empate sem gols contra o Boca Juniors, na Bombonera

Campeão em 2013, em um time inesquecível comandado por Ronaldinho Gaúcho e com um Victor na forma de sua vida no gol, o Atlético-MG sonha com mais um título na Libertadores. E no caminho até a final, o Galo precisa eliminar um dos maiores gigantes do continente.

Enfrentando o Boca Juniors no primeiro mata-mata, o Atlético-MG treinado por Cuca (técnico campeão sul-americano pelo clube lá em 2013) conseguiu um empate sem gols no jogo de ida realizado na mítica Bombonera. Desta forma, os atleticanos vão para o duelo de volta, marcado para o próximo dia 20, precisando de uma vitória para seguirem adiante.

Empates favorecem ao Boca Juniors

(Foto: Getty Images)

Caso o confronto de volta termine empatado novamente em 0 a 0, a classificação será definida nos pênaltis. Como nos torneios da Conmebol existe o critério do “gol qualificado” (também chamado de maneira informal como “gol fora de casa”), qualquer outra igualdade com gols favorece o clube argentino.

Desta forma, o resultado mais seguro para garantir a classificação para o Atlético-MG de Hulk, Savarino, Nacho Fernández e companhia é uma vitória em Belo Horizonte.