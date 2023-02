Do que o Manchester United precisa para se classificar na Europa League?

Após empate em 2 a 2 com o Barcelona, os Diabos Vermelhos querem confirmar a vaga em casa

O Manchester United empatou com o Barcelona, por 2 a 2, no jogo de ida da fase preliminar das oitavas de final da Liga Europa. O duelo aconteceu nesta quinta-feira (16), no Camp Nou e agora coloca as duas equipes em igualdade para o duelo decisivo no Old Trafford, que acontece já na próxima quinta-feira (23).

Em uma partida que contou com 36 finalizações (18 para cada lado), os Red Devils não saíram com o prejuízo de uma derrota e agora joga diante da própria torcida buscando apenas uma vitória simples para avançar rumo às oitavas.

A Uefa deixou de adotar o critério do gol fora de casa como desempate, por isso, qualquer empate na partida do dia 23 leva a partida para a prorrogação e, mantendo-se o resultado, pênaltis.

Para o Manchester United se classificar, precisa vencer a partida por qualquer resultado. Qualquer vitória simples garante os Red Devils na próxima fase.

Consequentemente, qualquer derrota elimina o time vermelho precocemente da Europa League, após ter terminado a fase de grupos em segundo lugar do Grupo E, no qual conseguiu os mesmos 15 pontos da Real Sociedad, mas ficou com a segunda posição porque tomou três gols, enquanto a equipe espanhola concedeu apenas dois.