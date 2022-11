Do que a Argentina precisa para se classificar às oitavas de final da Copa do Mundo

A equipe de Messi e companhia vai fazer uma verdadeira decisão contra a Polônia, na última rodada da fase de grupos

A seleção argentina chegou no Qatar cheia de confiança no sonho de, pela terceira vez em sua história, conquistar a Copa do Mundo. Com o título de Copa América conquistado um ano antes e uma grande invencibilidade nas costas, a Albiceleste chegou no Qatar e levou um susto com a derrota para a Arábia Saudita, logo na estreia. A vitória por 2 a 0 sobre o México, na segunda rodada, evitou uma eliminação precoce. Mas, faltando um jogo, do que os argentinos precisam para avançarem às oitavas de final?

O triunfo por 2 a 0 sobre os mexicanos, com gols de Messi e Enzo Fernández, levou a Argentina à vice-liderança do Grupo C. Os atuais campeões sul-americanos estão com os mesmos três pontos da Arábia Saudita, mas levam a melhor nos critérios de desempate. Na última rodada, o confronto diante da líder Polônia terá, como era de se esperar, caráter de decisão.

Os poloneses estão com 4 pontos e um empate contra os argentinos já garante a equipe do artilheiro Robert Lewandowski no mata-mata. A seleção argentina até pode se classificar com um empate, mas neste caso teria que torcer para a Arábia Saudita não vencer o México na última rodada.

Ou seja: a conta mais simples da Argentina para se classificar é vencer a Polônia. A partida está marcada para a próxima quarta-feira, 30 de novembro, às 16h (de Brasília).