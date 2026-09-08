Foi anunciada na manhã desta terça-feira a lista dos indicados à nova edição do Prêmio "Yashin" de 2026, concedido ao melhor goleiro do mundo dentro dos prêmios da Bola de Ouro, com a ausência do goleiro italiano Gianluigi Donnarumma pela primeira vez em três anos.

A lista final dos indicados a concorrer ao prestigiado prêmio, que reúne 10 goleiros, ficou sem qualquer presença de goleiros italianos ou de jogadores atuantes na liga italiana neste ano.

A lista dos dez indicados incluiu: o marroquino Yassine Bounou (Al-Hilal), o belga Thibaut Courtois (Real Madrid), o espanhol Joan García (Barcelona), o suíço Gregor Kobel (Borussia Dortmund), o argentino Emiliano Martínez (Aston Villa e Chelsea), o senegalês Édouard Mendy (Al-Ahli), o espanhol David Raya (Arsenal), o russo Matvey Safonov (Paris Saint-Germain), o espanhol Unai Simón (Athletic Bilbao), além de Vozinha, goleiro de Cabo Verde (Colo-Colo e Chaves).

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Donnarumma é o detentor do título do Prêmio Yashin na última edição, de 2025, depois de ter contribuído para conduzir o Paris Saint-Germain à conquista de seu primeiro título de todos os tempos na Liga dos Campeões da Europa ao fim da temporada (2024-2025).

O capitão da seleção italiana é considerado um dos apenas dois goleiros que conseguiram levar o prêmio duas vezes (nos anos de 2021 e 2025), ao lado do argentino Emiliano Martínez, que foi coroado com o prêmio nos anos de 2023 e 2024.

A ausência de Donnarumma da lista dos indicados vem após sua transferência para o Manchester City no verão de 2025, vindo do Paris Saint-Germain, tendo disputado com o City 43 partidas em todas as competições, nas quais sofreu 41 gols e manteve o gol sem ser vazado em 18 jogos, além de ter conquistado os títulos da Copa da Federação e da Copa da Liga, apesar de não ter participado de nenhuma partida em qualquer das duas competições.