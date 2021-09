DM libera Mercado e pede cautela para Taison no Inter

O zagueiro argentino estará à disposição de Diego Aguirre no duelo diante do Fortaleza, neste domingo (19)

O técnico Diego Aguirre ganhou mais um reforço para o jogo de domingo (19), contra o Fortaleza, no Estádio Beira-Rio. O departamento médico do Colorado liberou o zagueiro Gabriel Mercado, que vinha se recuperando de uma pancada que recebeu na partida contra o Atlético-GO.

Mercado, também utilizado como lateral direito, vem trabalhando com bola normalmente nesta semana e deve ficar como alternativa para o compromisso deste domingo.

O zagueiro atuou em apenas dois jogos com a camisa do Colorado: no empate em 2 a 2 contra o Santos, onde marcou um dos gols, e no empate em 0 a 0 contra o Atlético-GO, onde acabou se lesionando.

Taison quer jogar

Quem está em fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa direita é o atacante Taison. O jogador se machucou também na partida contra o Atlético-GO e a previsão dos médicos era de três a quatro semanas de recuperação.

O ídolo está na fase final de transição da fisioterapia para a parte física e já manifestou o desejo de retornar ao time na partida contra o Fortaleza. A recomendação do departamento médico, porém, é de que o jogador espere um pouco mais antes de voltar aos gramados.

Esta foi a segunda lesão de Taison na coxa direita em um curto espaço de tempo, o que acarreta em uma maior precaução dos médicos para evitar um retorno fora do prazo. O medo é que isso possa ocasionar uma nova lesão muscular e um tempo maior de tratamento.