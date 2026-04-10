O jogador marroquino Amran Louza está passando por um excelente momento com seu clube, o Watford, da Inglaterra.

Lozá, de 26 anos, chamou bastante a atenção graças aos seus números impressionantes com o Watford na Championship.

Omran Louza marcou 7 gols e deu 9 assistências em 37 partidas nesta temporada com o Watford.

De acordo com o site “Foot Mercato”, dois clubes da Premier League já entraram em contato com o jogador marroquino para tentar contratá-lo.

Ao mesmo tempo, clubes da Arábia Saudita e do Catar estão considerando seriamente entrar nas negociações para contratar Louza, cujo contrato com o Watford se estende até o verão de 2028.

Lozão se destaca pela capacidade de controlar o ritmo do jogo, seja como volante, rompendo as linhas no meio-campo, ou dando passes decisivos e precisos que penetram nas defesas.

O Watford havia recusado a saída de seu jogador marroquino na janela de transferências de inverno passada, após receber uma série de ofertas da Ligue 1 e da Premier League.

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