Dispensado do Palmeiras, Alexandre Mattos vira 'consultor especial' de Leila Pereira

Presidente da Crefisa ainda quer tirar proveito da 'visão do mercado' do ex-diretor de futebol do Verdão

Alexandre Mattos não trabalha mais no , mas vai continuar a ter peso nas decisões envolvendo o futebol do clube, principalmente nas contratações. A Goal apurou que o dirigente, que foi demitido no começo de dezembro, assumiu uma espécie de cargo como "consultor especial" de Leila Pereira.

A presidente da Crefisa, principal patrocinadora do , acredita que a "visão do mercado de transferências" de Mattos ainda tem grande utilidade, por isso quer tê-lo por perto pelo menos nas primeiras semanas de 2020.

Enquanto aguarda propostas de outros clubes, Alexandre Mattos, que esteve ligado ao Palmeiras de 2015 a 2019, vê com bons olhos o papel de "conselheiro" de Leila, com quem sempre teve ótimo relacionamento. Participou, inclusive, no processo de contratação do seu sucessor - foi consultado sobre Anderson Barros, que teve o nome indicado pelo gerente Cícero de Souza.

Mattos, vale lembrar, também iniciou as negociações com Jorge Sampaoli, ainda em novembro. Agora, "de longe", vê o clube alviverde prometer R$ 150 milhões para reforços na tentativa de convencer o treinador argentino a assumir o posto deixado por Mano Menezes.