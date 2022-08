Discussão entre Neymar e Mbappé expõe problema no vestiário do PSG

Francês ouviu promessa de protagonismo antes de renovar contrato, mas vê o craque brasileiro ganhar ainda mais força no Parc des Princes

Os clima ficou quente no elenco do Paris Saint-Germain. O desentendimento público entre Neymar e Mbappé, no triunfo por 5 a 2 diante do Montpellier, no último sábado (13), expôs um problema mais profundo no vestiário do Parque dos Príncipes.

A postura de Mbappé contra craque brasileiro por causa das cobranças de pênaltis reflete em todo o vestiário. O francês de 23 anos tem se incomodado com o que entende por sua falta de protagonismo e liderança no clube, como soube a GOAL a partir de pessoas próximas à situação.

Ao renovar o contrato com o PSG, o jovem ouviu da cúpula que teria o protagonismo desejado para seguir no clube. A vontade era se tornar uma peça fundamental nos bastidores, especialmente no trato com os companheiros de equipe e dentro das quatro linhas. No entanto, não há nem um tipo de determinação nos bastidores para que ele assuma pênaltis ou faltas, por exemplo. Esta é uma decisão que fica a cargo da comissão técnica de Christophe Galtier.

Mbappé recusou a proposta do Real Madrid para seguir no Paris Saint-Germain com o intuito de ter ainda mais moral nos bastidores, mas não tem sentido isso no cotidiano. Na prática, vê Neymar ganhando cada vez mais força no vestiário, apoiado inclusive por nomes como Lionel Messi e Sergio Ramos.

A postura coletiva do craque brasileiro desde o início da pré-temporada é o que o mantém nesta condição, mesmo com as promessas feitas pelas diretoria. O brasileiro de 30 anos tem se dedicado nos treinos e feito jus à posição que conquistou nos bastidores do clube.

Antes tratado como referência por Mbappé, Neymar passou a ser visto como 'incômodo' justamente pelo respeito que conseguiu perante os companheiros de elenco. A maioria o respeita e o aponta como líder técnico no vestiário, mesmo que a braçadeira de capitão seja utilizada pelo zagueiro Marquinhos.

Os números no início de temporada evidenciam o bom começo do dono da camisa 10. Neymar fez cinco gols e deu três assistências em três partidas disputadas. No período, ficou 270 minutos em campo. Mbappé, por sua vez, fez o primeiro jogo da temporada no último sábado. Ele ficou 86 minutos em campo, marcou uma vez e ainda perdeu uma cobrança de pênalti.

Ainda no jogo deste fim de semana, Mbappé protagonizou uma cena que incomodou os demais companheiros. O atacante desistiu de um lance ofensivo da equipe (veja o vídeo abaixo), causando irritação nos seus colegas de vestiário.

A falta de paciência do atacante foi vista de forma negativa pelos colegas, inclusive pelo brasileiro Neymar. Nos bastidores do PSG, o camisa 10 ganha ainda mais força, enquanto o jovem europeu vê a promessa de liderança e protagonismo, feita antes da renovação, perder força.