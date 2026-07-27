Dirk Proper troca o NEC por um rival da Eredivisie

O sc Heerenveen vai reforçar-se a curto prazo com Dirk Proper, informam o jornalista de transferências Mounir Boualin e a Voetbal International. O médio do NEC está prestes a tornar-se a terceira contratação de verão do clube da Frísia, depois das chegadas do lateral-esquerdo Darling Blady e do avançado Lanroy Machine.

Com a transferência iminente, o Heerenveen encontrou o sucessor desejado para Joris van Overeem. O experiente médio regressou no início deste verão ao FC Utrecht, depois de na época passada ter sido eleito Jogador do Ano no clube frísio.

O diretor técnico Johan Hansma começou então a procurar um substituto adequado para o meio-campo. Proper já constava há mais tempo na lista de desejos do clube do Abe Lenstra Stadion. O Sparta Roterdão também tinha interesse sério, mas ficou de mãos a abanar.

Segundo Boualin, o Heerenveen já chegou entretanto a um acordo de princípio com o NEC sobre a transferência do médio de 21 anos. Falta apenas concluir os exames médicos e as últimas formalidades antes de a mudança poder ser oficializada.

Se os últimos detalhes forem tratados sem problemas, Proper assinará um contrato de vários anos na Frísia. Dessa forma, o Heerenveen fecha mais um reforço importante para a nova temporada.

Proper tem contrato em Nijmegen até ao verão de 2027. Pelo jogador, o Heerenveen deverá pagar uma verba de transferência de cerca de um milhão de euros.

Até agora, o médio somou 185 jogos pela equipa principal do NEC. Nessas partidas, Proper marcou treze golos. Na temporada 2024/25, Proper foi uma peça importante sob o comando do treinador Dick Schreuder, mas na última época perdeu o lugar no onze para a revelação Darko Nejasmic.