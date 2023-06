Diretoria do Flamengo não vê “omissão” em momentos de crise e mantém estratégia

Cúpula entende que o caminho é falar menos e trabalhar mais e escolhe situações estratégicas para exposição

No meio de um turbilhão de emoções que rondaram o Ninho do Urubu nos últimos dias, a cúpula do futebol rubro-negro trabalha para blindar o grupo de olho no jogo decisivo diante do Fluminense, nesta quinta-feira (1), pela Copa do Brasil.

A GOAL trouxe que alguns atletas se sentem expostos e acreditam que o comando de cima deveria aparecer mais em momentos de crise, como acontece nas conquistas. Problema este que não é de hoje como já trouxemos aqui em outra oportunidade. Segundo uma fonte da reportagem, no entanto, a cúpula do futebol enxerga como estratégia e não vê “omissão”.

Ainda segundo a mesma fonte, a declaração do presidente Rodolfo Landim ao jornalista Mauro Cezar após a perda da Recopa Sul-Americana garantindo a permanência de Vitor Pereira foi uma forma de respaldar o trabalho do então técnico. Apesar disso, conforme trouxe a GOAL, o portugês não se sentia respaldado no clube.

Em outro momento, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, também respondeu algumas questões abordadas pelo mesmo jornalista e durante o sorteio das oitavas da Copa do Brasil atendeu a jornalistas na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Rodolfo Landim defende que nos momentos mais conturbados o melhor é a reclusão e falar com a imprensa apenas em situações pontuais e estratégicas, o famoso falar pouco e trabalhar mais.

“Você não vê os dirigentes europeus dando entrevistas toda hora.”, disse a mesma fonte da reportagem.

Landim esteve no Ninho do Urubu nesta quarta-feira (31) e teve uma breve conversa com o elenco. O presidente não fez cobranças e buscou apoiar os atletas em busca de uma vitoria diante do Fluminense. Os problemas de relacionamento também não foram abordados e a cúpula do futebol tratam como questões externas e não de fato um problema interno. A ideia do elenco rubro-negro, inclusive, é demonstrar união.