Elenco do Flamengo prega união antes de decisão contra o Fluminense

Atletas tiveram um bate papo com a comissão técnica e encaram vitória no clássico como chance de espantar a crise

Em meio ao momento conturbado que vive o Flamengo na temporada, o elenco rubro-negro teve uma conversa com a comissão técnica de Jorge Sampaoli na última terça-feira (30) e o tema principal foi a necessidade de união do grupo para o duelo diante do Fluminense, nesta quinta, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Segundo soube a GOAL, a conversa foi direta, e teve como pano principal as recentes notícias envolvendo o clima interno do Ninho do Urubu. Ainda segundo soube a reportagem, alguns atletas ficaram incomodados com a forma como alguns temas foram abordados publicamente e decidiram aparar arestas e focar no clássico diante do Fluminense.

A ideia dos atletas é mostrar união. Arrascaeta, que deve estar à disposição de Jorge Sampaoli para o clássico, chegou a fazer uma postagem em uma de suas redes sociais citando a frase “juntos somos mais fortes”. O uruguaio é a grande esperança do time para ajudar na subida de rendimento.

Nesta quarta-feira (31), o presidente Rodolfo Landim esteve no CT ao lado da estrutura do departamento de futebol. A ideia foi reforçar que o momento era de focar no clássico para ajudar a aliviar a crise

O presidente ao lado da cúpula reforçou que o momento é de reclusão e trabalho. Além disso, destacaram que uma vitória sobre o Fluminense será fundamental para estancar o momento conturbado e manter o Flamengo dentro dos principais objetivos da temporada.